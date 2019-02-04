Движение по Липецкой улице в Москве открылось для движения автомобилей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Движение на Липецкой улице в районе пересечения с МКАД вновь открыто для движения по направлению в центр, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы в понедельник.

"В настоящее время по направлению в центр открыто две полосы движения на Липецкой улице. Также для транспорта доступны съезды с МКАД на эту магистраль", - уточнил собеседник агентства.

Со своей стороны, сотрудник пресс-службы ОА "Мосводоканал" также сообщил "Интерфаксу" о восстановлении движения транспорта по Липецкой улице.

"Завершились работы по утечке воды, переложили поврежденный асфальт на полосы. Движение автотранспорта на данный момент восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.