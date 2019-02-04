В "Шереметьево" у прилетевшего из Латинской Америки россиянина нашли 2,5 кг кокаина

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более 2,5 кг кокаина изъяты из чемодана россиянина, прибывшего из Латинской Америки в Москву в аэропорт "Шереметьево", говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Более 2,5 кг кокаина обнаружили таможенники в аэропорту Шереметьево у гражданина России, прилетевшего из Латинской Америки. Наркотик белого цвета был расфасован в семь брикетов в полимерной упаковке, скрытых в стенках чемодана пассажира", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ФТС в понедельник

Проведенный экспресс-анализ дал положительный результат на наличие кокаина.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере).