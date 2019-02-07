Арестован мужчина, угрожавший взорвать храм в центре Москвы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в четверг отправил под стражу до 5 апреля жителя Иркутска Сергея Самойлова, задержанного после угрозы взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

60-летнему Самойлову предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч.2 ст.207 УК РФ).

По данным пресс-службы столичного главка полиции, на территории храма произошел конфликт между мужчиной и охранником, после чего участники инцидента были доставлены в отдел для выяснения обстоятельств.

В то же время источник агентства рассказал, что в ходе конфликта мужчина угрожал, что приведет в действие взрывное устройство на территории храма. После этого охрана вывела его из здания.