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Москва

В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке

Первым перекрестком, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулка

В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - С 1 марта в Москве сотрудники ДПС с помощью видеокамер начнут фиксировать нарушения "вафельной" разметки, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

"Вафельная" дорожная разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

"С 1 марта начнется администрирование стоянки на "вафельной" разметке на перекрестке. Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках - снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15-20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрей проезжать проблемные участки",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

По словам собеседника агентства, в настоящее время данная разметка нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема "запирания" перекрестков.

"В большинстве случаев на этих перекрестках не может проехать и городской транспорт, который намного больше по габаритам, чем автомобиль и, соответственно, менее маневренный. А наземный транспорт перевозит больше людей, чем тот автомобиль, который, нарушив правила, "блокирует" перекресток", - отметили в ведомстве.

В ЦОДД сообщили, что первый перекресток, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда перекрестка, находится в центре - это пересечение Садового кольца и Орликова переулка.

"Уже сейчас там установлены камеры, а также дорожные знаки "вафельницы". Для того, чтобы не получить штраф, водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, а именно выезжать на перекресток (даже при зеленом сигнале светофора) только в том случае, если сможете проехать его без остановки", - сказал собеседник агентства.

В ЦОДД заверили, что все оборудование прошло обязательную сертификацию в МВД РФ и некорректно выписанных штрафов не будет.

"Для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий нарушения, из которых четыре обзорных снимка самого нарушения с указанием даты и времени нарушения, траектории движения транспортного средства нарушителя и фиксации работы светофора в красном режиме", - сказали в ведомстве.

Теги: Москва, ГИБДД

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