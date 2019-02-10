"Желтый" уровень опасности объявили в Москве 11 февраля из-за ветра

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 11 февраля до "желтого".

Предупреждение действует в Москве и Подмосковье с 9:00 понедельника на протяжении 12 часов из-за усиления ветра, уточняет ведомство.

По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью в Москве ожидается минус 2-4, по области до минус 7 градусов.

Днем в понедельник в регионе потеплеет до плюс 2 градусов, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Будет облачно, ожидаются небольшой снег и гололедица.