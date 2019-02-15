МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сильный ветер, гололедица на дорогах ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 15 февраля в Москве ожидается западный, северо-западный ветер с порывами ветра до 13-18 м/с, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.