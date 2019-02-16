В Мытищах глыба льда упала на женщину с малолетними детьми

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следователи проверяют информацию о падении глыбы льда на женщину с двумя детьми с крыши многоэтажки в Московской области, сообщила в субботу представитель подмосковного управления СК Ольга Врадий.

"Предварительно установлено, что 15 февраля утром в городе Мытищи женщина вышла на прогулку с двумя дочерьми, которым по 2,5 года, посадив их в коляску. Во время прогулки с крыши 5-этажного дома на них упала ледяная глыба. Женщина и дети были госпитализированы с ушибами головы и кровоподтеками лица", - сказала она.

Следствие устанавливает должностных лиц, ответственных за уборку льда с крыши здания, добавила Врадий.