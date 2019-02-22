Кировскую пенсионерку госпитализировали после падения на нее глыбы льда

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту получения тяжелой травмы жительницей Кирова.

Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что накануне вечером с одного из домов по улице Труда в Кирове на 60-летнюю женщину упала снежная масса.

"Очевидцы вызвали медиков, которые доставили пострадавшую в больницу. Женщина в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В свою очередь прокуратура Кировской области уточняет, что на женщину упал снег и лед с крыши многоквартирного жилого дома.

В связи с этим прокуратура организовала проверку, в рамках которой даст оценку действиям сотрудников управляющей компании, обязанным обеспечить своевременную уборку снега и наледи с крыш балконов и кровель домов.