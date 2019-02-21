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Москва

Клинику "Асклепий мед" закрыли в Москве после смерти пациентки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Закрыта московская клиника, в которой в 2018 году во время эстетической операции скончалась женщина, говорится в сообщении Росздравнадзора в четверг.

Генеральный директор клиники Сагындык Кудайбердиев признан Мещанским судом Москвы виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Он приговорен судом к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Клиника "Асклепий мед" располагалась в Москве по адресу: Варсонофьевский переулок, д. 8, стр. 3.

В ней летом 2018 года во время выполнения эстетической операции по пластике половых губ скончалась женщина 1978 года рождения. "В ходе операции наступило осложнение, возможности купировать которое и оказать экстренную помощь не нашлось", - сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области.

В июле 2018 года территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области была проведена внеплановая выездная проверка клиники "Асклепий мед". Выяснилось, что у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. При этом клиника "Асклепий мед" предлагала гражданам стран СНГ, временно проживающим в столице, широкий спектр медицинских услуг, которые не были безопасными для пациентов: врачи не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое в ходе лечения оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарственные препараты и медицинские изделия, сообщает Росздравнадзор.

Теги: Росздравнадзор, Асклепий мед

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