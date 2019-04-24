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Пожар на мусорном полигоне в Подмосковье потушили

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на подмосковной свалке "Сабурово" потушен, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Ликвидировано открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов "Сабурово" в Щелковском городской округе", - сказал собеседник агенства.

Пожар на закрытой свалке "Сабурово" возник во вторник вечером. Площадь пожара возросла с 350 до 600 кв. м. Затем пожар удалось локализовать и снизить площадь до отдельных очагов в 150 кв. м. Специальная лаборатория не обнаружила опасных примесей в воздухе в районе пожара.

Сабурово Подмосковье

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