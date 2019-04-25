Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании на Пасху

Фото: ТАСС, Виктор Драчев

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Период аномального для конца апреля летнего тепла в Московском регионе закончится в выходные: в воскресенье, когда православные празднуют Пасху, в столице столбики термометров опустятся до 11-13 градусов, прогнозируют синоптики.

"Антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную погоду, останется до субботы - хотя завтра и послезавтра будут возможны летние, кратковременные дождики. А по-настоящему резкое похолодание начнется вечером 27 апреля или в первые часы 28-го с перемещением холодных масс с севера. Температура понизится на 9-12 градусов", - сказал "Интерфаксу" в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После более чем двадцатиградусного тепла похолодание будет резким.

В ночь на воскресенье пройдет кратковременный дождь, в связи с прохождением холодного фронта поднимется ветер до 12-17 м/с. В воскресенье в Подмосковье +8...13, небольшие осадки возможны, преимущественно, на юге столичного региона. Температурный фон будет ниже нормы на 5 градусов.

В ночь на понедельник в Подмосковье будут заморозки - прогнозируется -3...+2 градуса, днем ожидается +8...13 градусов.

"Не нужно привыкать к летнему теплу в конце апреля. Есть правило: после очень теплой погоды всегда наступает похолодание", - сказал Вильфанд.

Однако, по его словам, после резкого похолодания вероятна тенденция к повышению температуры. Ко вторнику, 30 апреля, по предварительным данным, возможно небольшое потепление - до +12...17 градусов, что все же будет на 2 - 2,5 градуса ниже нормы.