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Московский школьник был ранен из пневматического пистолета на репетиции спектакля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ученик школы во время репетиции спектакля в Москве получил травму из пневматического пистолета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"28 апреля из медицинского учреждения поступило сообщение о полученных травмах у ребёнка 2004 года рождения, он получил их во время репетиции спектакля в школе из пневматического пистолета", - сказали в пресс-службе.

В полиции не уточнили, в какой школе произошёл инцидент, проверка проводится Управлением полиции по району Замоскворечье.

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