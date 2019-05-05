Более полусотни рейсов задержаны на вылет и посадку в "Шереметьево"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Шереметьево", где в воскресенье совершил экстренную посадку и загорелся Superjet-100, задержаны десятки рейсов на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Так, согласно информации сервиса, к 20:40 на вылет и прилет в авиаузле задержаны 53 борта и отменен один рейс.

В свою очередь воздушная гавань сообщила, что аэропорт "Шереметьево" работает "в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой" после инцидента с самолетом "Аэрофлота".

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу.

Данные о пострадавших уточняются.

Следственный комитет сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших гражданах. Столичное управление СК на транспорте расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).