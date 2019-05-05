Метеослужбы подтвердили наличие условий для грозы в "Шереметьево"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Вечером в воскресенье во время взлета и аварийной посадки SSJ-100 над московским аэропортом "Шереметьево" могла пройти гроза, все метеоусловия для этого были, сообщил "Интерфаксу" источник в метеослужбах.

"Условия для грозовой деятельности были", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным на 18:00, в районе аэропорта "Шереметьево" наблюдалась кучево-дождевая и кучево-слоистая облачность, ветер - юго-восточный, давление около нормы.

Кроме того, метеоролог сообщил, что Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Центральное УГМС) в 14:40 передавало штормовое предупреждение о прохождении вечером в воскресенье грозового фронта через столицу - с 15:00 и до конца дня - начиная с юго-запада области и со смещением на северо-восток.

Ранее некоторые источники сообщили, что начало аварийной ситуации на борту SSJ-100 могла спровоцировать попавшая в самолет молния.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета, совершил аварийную посадку и сгорел. Большинство находившихся на борту успели эвакуироваться по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) сообщил о 13 погибших в результате катастрофы.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, экипаж аварийного Superjet утратил связь с диспетчерами из-за попадания молнии. "Из-за попадания молнии, предварительно была утрачена связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шассе разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - рассказал источник.