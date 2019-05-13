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ЛГБТ-активисты уведомили власти о проведении гей-парада в Москве

6 мая вступило в силу решение ЕСПЧ, который счел незаконным запрет ЛГБТ-акций в России

ЛГБТ-активисты уведомили власти о проведении гей-парада в Москве
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ЛГБТ-активисты в понедельник направили в мэрию Москвы уведомление о проведении гей-парада и трех митингов в мае, сообщил "Интерфаксу" ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Он уточнил, что парад планируется провести от памятника Тимирязеву около площади Никитских ворот по Тверскому бульвару в сторону Пушкинской площади. Предполагаемое количество участников - до 300 человек.

Цель мероприятия, по словам Алексеева, - привлечение внимания к проблемам соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества и их дискриминации.

Он уточнил, что уведомления поданы во исполнение постановления ЕСПЧ по делу "Алексеев и Другие против России" о неправомерности запретов гей-парадов и ЛГБТ-акций в России, вступившего в силу 6 мая 2019 года.

"27 мая будет очередная отмена уголовного преследования за добровольные гомосексуальные отношения в России, и, соответственно, одна из заявок приурочена к этой годовщине", - сообщил Алексеев.

"Если мероприятие согласуют, у меня нет никаких сомнений в способности московских властей обеспечить безопасность участников акции. Вопрос только к политической воле, никаких требований закона мы не нарушаем, мы собираемся привлечь внимание к нарушению прав представителей ЛГБТ-сообщества в России", - добавил Алексеев.

Запрет гей-парадов в России

В ноябре 2018 года ЕСПЧ признал незаконным запрет российских властей на проведение парадов представителей сообщества ЛГБТ. В судебном коммюнике говорилось, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека: статью 11 (свобода собраний и объединений), статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статью 14 (запрещение дискриминации).

Суд, в частности, пришел к выводу, что "решение властей РФ об отказе в проведении публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества не может быть оправдано опасениями за общественный порядок".

В министерстве юстиции РФ "Интерфаксу" ранее сообщили, что решение ЕСПЧ вступило в силу.

Москва ЛГБТ

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