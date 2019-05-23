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Москвичей предупредили о грозе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погоды ожидается в столичном регионе с 13:00 четверга, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Как минимум до 19:00 в Москве и Подмосковье возможны дождь, сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами гроза", - сказал собеседник агентства.

Ранее Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности с 9:00 до 21:00 четверга из-за усиления ветра и грозы.

По оценкам синоптиков, к вечеру в городе местами может выпасть до 7 мм осадков, или почти 15% месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 мм.

Москва

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