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В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и грозы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 23 мая до "желтого".

Как сообщает метеослужба, предупреждение действует с 09:00 23 мая в течение 12 часов из-за грозы и усиления ветра.

По прогнозу синоптиков в среду температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до 25-27 градусов, в ночь на четверг опустится до 13-15 градусов.

В Москве и Подмосковье в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. В четверг в Москве будет несколько прохладнее, не выше 21-23 градусов.

Москва

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