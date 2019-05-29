Оставленную матерью в московской поликлинике девочку передали бабушке

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Девочку, оставленную матерью в московской поликлинике 16 мая, в среду выписали из больницы и передали в семью бабушки по отцовской линии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

"29 мая ребенок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребенок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в последнее время девочка проходила обследование в больнице, а сотрудники соцзащиты навещали ее ежедневно.

"Девочка охотно общалась, спокойно шла на контакт. У нее хорошо развиты навыки самообслуживания, психическое и физическое состояние соответствует возрасту. Социальные службы и в дальнейшем будут оказывать семье всяческую помощь и поддержку. При необходимости с девочкой будет работать психолог", - добавили в пресс-службе.

Ранее 21-летняя мать ребенка заявила на допросе, что не справляется с обязанностями по воспитанию дочери и поэтому решила оставить ребенка в медицинском учреждении. Женщину задержали 16 мая, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).