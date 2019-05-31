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Весна в Москве была почти на 3 градуса теплее нормы

При этом дождей было меньше обычного

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Весной 2019 года в Москве средняя температура была на 2,8 градуса выше климатической нормы, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в пятницу.

Уходящий май был теплее обычного на 3,4 градуса, уточнил собеседник агентства.

Дождей весной было меньше обычного. При весенней норме 129 мм осадков на метеостанции на ВДНХ, на которую ориентируются синоптики, в этом году там зафиксировали только 98 мм, то есть 76% от средних многолетних значений.

Минувший апрель стал самым засушливым за последние почти 100 лет - за месяц выпало лишь 8,6 мм осадков при норме 44 мм. В мае на ВДНХ выпало 54 мм дождей, что составляет 106% от нормы.

В Гидрометцентре России пообещали, что первые дни лета будут в столичном регионе теплее климатической нормы, которая составляет около 15,5 градусов. В ночь на 1 июня в городе будет не холоднее 13-15 градусов, а по области - 10-15 градусов по области. Днем в субботу в Москве потеплеет до 23-25 градусов, по области - до 20-25 градусов тепла. В ночь на 2 июня температура воздуха составит 11-13 градусов тепла, днем - 24-26 градусов.

В субботу осадков не ожидается, в воскресенье синоптики обещают грозовые дожди.

Москва метеобюро Подмосковье

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