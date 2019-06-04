В память о Станиславе Говорухине в Москве назвали набережную Яузы

Об этом объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве участок набережной Яузы рядом со Всероссийским государственным институтом кинематографии назвали именем режиссера Станислава Говорухина. Об этом в Госдуме 4 июня объявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин решил увековечить имя Говорухина по просьбам председателей всех думских фракций.

Во ВГИКе Говорухин учился на режиссерском факультете, после того, как окончил Казанский университет по специальности геолог. Он работал режиссером на Одесской киностудии, а затем на "Мосфильме". Среди наиболее известных его картин - "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Место встречи изменить нельзя". Кроме того, он снялся в 30 фильмах как актер, в том числе в "Ассе" у Сергея Соловьева и в "Анкор, еще анкор" Петра Тодоровского. Также он работал в кино как сценарист и продюсер.

С 1993 года Говорухин был депутатом Госдумы. На президентских выборах 2012 года он руководил предвыборным штабом Владимира Путина.

Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.