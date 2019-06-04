Поиск

В память о Станиславе Говорухине в Москве назвали набережную Яузы

Об этом объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве участок набережной Яузы рядом со Всероссийским государственным институтом кинематографии назвали именем режиссера Станислава Говорухина. Об этом в Госдуме 4 июня объявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин решил увековечить имя Говорухина по просьбам председателей всех думских фракций.

Во ВГИКе Говорухин учился на режиссерском факультете, после того, как окончил Казанский университет по специальности геолог. Он работал режиссером на Одесской киностудии, а затем на "Мосфильме". Среди наиболее известных его картин - "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Место встречи изменить нельзя". Кроме того, он снялся в 30 фильмах как актер, в том числе в "Ассе" у Сергея Соловьева и в "Анкор, еще анкор" Петра Тодоровского. Также он работал в кино как сценарист и продюсер.

С 1993 года Говорухин был депутатом Госдумы. На президентских выборах 2012 года он руководил предвыборным штабом Владимира Путина.

Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

Москва Яуза ВГИК Станислав Говорухин Вячеслав Володин

Новости по теме

Новости

Летевший в Берлин Boeing вернулся во "Внуково" из-за выпавших кислородных масок

СМИ объяснили задержки багажа в "Шереметьево" нехваткой грузчиков

СМИ объяснили задержки багажа в "Шереметьево" нехваткой грузчиков

Движение в Москве ограничат после полуночи из-за празднования Ураза-Байрама

Движение в Москве ограничат после полуночи из-за празднования Ураза-Байрама

Делом об убийстве бывшего спецназовца займутся московские следователи

В Подмосковье установили участников массовой драки, где погиб бывший спецназовец

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве с автовокзала "Северные ворота" запустили первые рейсы

На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

Спасатели потушили пожар в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ

В Москву вернется 30-градусная жара

В Москву вернется 30-градусная жара
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');