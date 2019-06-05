Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

США поставили Турции ультиматум, Deutsche Bank конфисковал золото Венесуэлы, пожилая женщина погибла в московском метро

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35. Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35. Наличие у Турции одновременно и С-400, и F-35 неприемлемо, добавила она.

- Bloomberg узнал, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы. Золото было оставлено в качестве залога по кредиту в размере 750 млн долларов, полученного от банка в 2016 году. Решение о конфискации было принято из-за неуплаты процентов по кредиту.

- Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2". Президент Украины на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой отметил важность сохранения стратегической роли украинской ГТС в вопросе энергетической безопасности.

- В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу римского в Москве. Митрополит Волоколамский Иларион считает, что визит "не на повестке дня двухсторонних отношений" между РПЦ и Римско-католической церковью.

- На станции московского метро "Дмитровская" погибла пожилая женщина. Как сообщили в пресс-службе УВД на московском метрополитене, женщина "упала на жесткий путь под прибывающий поезд". С 22:42 до 23:10 было прервано движение на участке от станции "Чеховская" до станции "Владыкино".