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"Ростелеком" продаст свою долю в здании Центрального телеграфа в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" выставит на торги свои площади в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице, пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на госкомпанию.

Стартовая цена составит 3,5 млрд рублей.

"Ростелеком" владеет 65% помещений в здании (около 35 тысяч кв. м). Еще около 2 тысяч кв. м принадлежат "Промсвязьбанку", 18 тысяч кв. м - Росимуществу.

В "Ростелекоме" газете заявили, что обсуждение совместной продажи длилось несколько лет, сейчас стороны достигли согласия. "Ростелеком" первым выставит свои площади на торги, которые должны завершиться в августе.

В госкомпании ожидают, что на актив будет много претендентов, так как ранее инвесторы неоднократно заявляли об интересе к зданию, на площадку смотрели в том числе девелоперы из Китая, Франции и арабских стран.

Офис самого "Ростелекома" теперь полностью разместится на Киевском шоссе. Затраты на переезд оказались небольшими и составили несколько десятков миллионов рублей, отмечает "Ъ".

Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году, находится на первой линии Тверской улицы и является одним из знаковых для Москвы мест.

Ростелеком Москва

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