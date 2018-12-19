"Ростелеком" продал здание Центрального телеграфа в Москве за 2 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Центральный телеграф" (дочерняя компания "Ростелеком") закрыла сделку по продаже здания телеграфа в Никитском переулке в центре Москвы, сообщили в департаменте внешних коммуникаций провайдера.

Там отметили, что офисно-технологическое здание общей площадью 12 тыс. кв.м 1978 года постройки продано за 2 млрд рублей (с учетом НДС). Имя покупателя объекта не уточняется.

"Продажа здания Центрального телеграфа в Никитском переулке стала знаковым событием и для "Ростелекома", и для рынка недвижимости в целом. Сделка реализована в рамках стратегии "Ростелекома" до 2022 года и в интересах акционеров всей группы компаний", - приводит пресс-служба слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

В компании напомнили, что в настоящий момент портфель недвижимости "Ростелекома" насчитывает около 20 770 объектов совокупной площадью более 8,3 млн кв.м.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России провайдер цифровых услуг, присутствующий во всех сегментах рынка.

В прошлом году сообщалось, что компания ведет переговоры с двумя крупными инвесторами по продаже здания Центрального Телеграфа на Тверской улице, 7 в Москве. Тогда в компании не исключали, что речь может идти и не о продаже объекта, а о его редевелопменте. Историческое шестиэтажное здание телеграфа на Тверской улице было построено в 1927 году.