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Полицейский в Москве застрелил нетрезвого водителя за попытку украсть оружие

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве полицейский застрелил нетрезвого автомобилиста, пытавшегося завладеть его табельным оружием, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в столичном главке МВД России.

По данным следствия, 7 июня в три часа ночи на Соболевском проезде сотрудники полиции в районе Коптево остановили нетрезвого водителя, которой грубо нарушил правила дорожного движения. При этом удостоверяющих личность документов у задержанного не было.

"Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в территориальный отдел полиции. Как пояснил задержанный, он находился в розыске правоохранительными органами Республики Узбекистан", - сказали в пресс-службе

В процессе беседы с полицейскими мужчина выпрыгнул из окна первого этажа. Он попытался завладеть табельным оружием одного из сотрудников МВД, которому удалось нагнать беглеца.

Личность погибшего устанавливается.

МВД России

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