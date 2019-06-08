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Что произошло за день: суббота, 8 июня

Развитие событий вокруг задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова и убийство спортсмена в Москве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Журналисту Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Позднее в субботу задержанного сотрудника "Медузы" отправили из полиции в больницу из-за подозрений на многочисленные травмы, включая сотрясение мозга. Врачи заявили, что опасения не подтвердились, и Голунова привезли в Никулинский суд, где в субботу должно быть принято решение о мере пресечения для него.

- С самого утра у Никулинского суда проходили одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова. На данный момент известно о четырех участниках акции, которые были задержаны. Троих отпустили, в их отношении составлены административные протоколы. Пикеты прошли и в других городах России и мира.

- В Москве был убит спортсмен, пытавшийся защитить беременную женщину. По сообщениям очевидцев, хулиганы в ответ на замечание избили мастера по греко-римской борьбе Сергея Чуева, а затем сбросили его в пруд. Подозреваемые задержаны.

- Антон Силуанов предложил вернуть ФНС право давать заключения по налоговым нарушениям в рамках уголовных дел. В кулуарах ПМЭФ министр финансов РФ также заявил, что бизнесменов не следует отправлять в СИЗО за нарушение налогового законодательства.

- Победительницей "Ролан Гаросс" стала австралийка Эшли Барти. Спортсменка выиграла турнир Большого шлема впервые в карьере. Ее соперницей в финальном матче была представительница Чехии Маркета Вондроушова.

- Партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил" примет участие в парламентских выборах на Украине. Бывший президент Грузии заявил, что его политическая сила полностью отличается от соперников "и идеями, и драйвом, и энергией". Парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.

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