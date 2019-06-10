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Улицы у Московского ипподрома 12 июня перекроют из-за скачек на приз президента РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вблизи Московского ипподрома на северо-западе столицы 12 июня будет перекрыт ряд улиц в связи с проведением ежегодных скачек на приз президента РФ, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в понедельник.

"С полуночи в ночь на среду для движения транспорта будут перекрыты Беговая аллея, 1-й и 2-й Боткинские проезды", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, движение откроют после завершения скачек, начало которых запланировано на 15:00.

Ранее сообщалось, что 12 июня в связи с празднованием Дня России будет перекрыт для движения ряд улиц в центре Москвы. Так, с 12:00 и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по Москворецкой улице, площади Васильевский Спуск, Большому Москворецкому мосту, а также по Ильинке и Варварке.

В этот же день с 21:15 и до окончания праздничных мероприятий транспорт не сможет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным до Китайгородского проезда.

Москва

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