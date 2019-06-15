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Ребенок получил ожоги из-за аварии на соревнованиях по картингу в Подмосковье

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи проведут доследственную проверку в связи с травмированием 11-летнего мальчика на детских соревнованиях по картингу в Подмосковье, сообщает в субботу пресс-служба главного управления СК РФ по Московской области.

Как отмечают в пресс-службе, 15 июня в СМИ появилась информация о том, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу 11-летний мальчик не справился с управлением, его карт перевернулся, затем начался пожар.

После случившегося ребенка увезли в больницу со множественными ожогами, уточняют в ведомстве.

СКР Московская область

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