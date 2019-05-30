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В Улан-Удэ пятеро детей попали в больницу, получив травмы на батуте

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пять детей пострадали в происшествии с перевернувшимся в Улан-Удэ батутом, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

"Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один - в отделении травматологии. Семьям будет выплачена компенсация в зависимости от того, какие у детей есть повреждения и какое лечение им необходимы", - цитирует пресс-служба слова главы республики Алексея Цыденова.

В связи с инцидентом он поручил проверить в регионе все парки отдыха с аттракционами, а также систему оповещения в случае резкого ухудшения погоды.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Бурятии отмечает, что следователи обнаружили фрагменты удерживающих батут веревок лишь на трех из шести опорах.

Ранее сообщалось, что ветер опрокинул батут в Улан-Удэ, пострадали четверо детей. Возбуждено уголовное дело статье У "Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей".

Бурятия Улан-Удэ

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