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Пассажирский лайнер с давшей сбой системой кондиционирования сел в "Шереметьево"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Авиалайнер компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, совершил посадку в столичном аэропорту "Шереметьево", свидетельствуют данные ресурса Flightradar24.

На борту самолета "Аэрофлота" Милан-Москва дала сбой система кондиционирования, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в авиакомпании. "Командир доложил о неисправности системы кондиционирования воздуха", - сказал источник.

Москва Шереметьево

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