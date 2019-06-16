Пассажирский лайнер с давшей сбой системой кондиционирования сел в "Шереметьево"
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Авиалайнер компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, совершил посадку в столичном аэропорту "Шереметьево", свидетельствуют данные ресурса Flightradar24.
На борту самолета "Аэрофлота" Милан-Москва дала сбой система кондиционирования, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в авиакомпании. "Командир доложил о неисправности системы кондиционирования воздуха", - сказал источник.