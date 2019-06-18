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В московское метро спустятся оркестр привидений и Фантомас

На 25 станциях метрополитена днем в среду пройдут перформансы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве 19 июня на 25 станциях метро пройдут театральные перформансы в рамках проекта "Привет, Москва!". Об этом на пресс-конференции во вторник рассказала руководитель проекта Оксана Бондаренко.

"Станции метро на два часа станут театральными подмостками: пассажиры смогут встретить оперную диву; оркестр привидений; Отелло с Дездемоной; трех сестер, ищущих дорогу в Москву, и даже Фантомаса", - объявила она.

Большая часть станций, участвующих в проекте, находятся за пределами Садового кольца. В частности, это будут "Сокольники", "Воробьевы горы", "Молодежная". Актеры и танцоры будут выступать на платформах, лестницах и балконах станций, а также заходить в вагоны.

Все показанные постановки затем покажут в видеоматериалах форума "Мой район" в Гостином дворе 4-6 июля на стенде департамента транспорта, сообщили "Интерфаксу" организаторы проекта.

Проект "Привет, Москва!" запустили в октябре 2018 года. Театральные перформансы связаны с этапом проекта, который называется "путешествие в литературу и театр", до этого были этапы, связанные с историей Москвы, кино и музыкой.

Москва метро Гостиный двор

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