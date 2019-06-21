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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде в пятницу.

Ранее Бабушкинский суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отправил материалы дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на новое рассмотрение.

Как сообщали в подмосковном главке Следственного комитета России, предварительно установлено, что в ночь на 2 мая Кулаков в салоне автомобиля убил 39-летную Исаенкову, к которой испытывал личную неприязнь, после чего скрылся.

Из показаний Кулакова, оглашенных в суде, следует, что он состоял в интимных отношениях с Исаенковой.

В пресс-службе Раменского района 31 мая заявили, что Кулаков досрочно сложил полномочия.

Московская область Андрей Кулаков

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