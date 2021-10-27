Присяжные оправдали экс-главу Раменского района по делу об убийстве подруги

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Присяжные заседатели признали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова невиновным в убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

Как сообщили "Интерфаксу" в Подольском городском суде Подмосковья, где идет процесс над Кулаковым, соответствующий вердикт присяжные вынесли в среду вечером.

С момента оглашения вердикта Кулаков считается оправданным, в связи с чем он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Задержанный в 2019 году Кулаков обвинялся в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признал.

По версии следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков в салоне машины убил 39-летную Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся. Из показаний Кулакова следовало, что он состоял с Исаенковой в интимных отношениях.