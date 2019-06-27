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Задержаны трое мужчин, обливших навозом сборщиков подписей в поддержку Соболь

На запрос "Новой газеты" в ГУ МВД по Москве сообщили, что возбуждено дело о мелком хулиганстве

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала троих человек, которые облили навозом сборщиков подписей в поддержку юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на выборах в Мосгордуму, пишет в четверг "Новая газета".

Ранее в среду председатель редакционного совета издания Дмитрий Муратов в своем официальном обращении к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову попросил, в частности, возбудить уголовное дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав" в связи с инцидентом.

В ответе на запрос "Новой газеты" ГУ МВД по Москве сообщает, что заведено дело о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Его фигурантами стали трое безработных мужчин в возрасте 20-26 лет. В день происшествия они распивали алкоголь и поспорили между собой, кто из них обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.

"Обвинения московской полиции в бездействии являются неуместными и безосновательными", - говорится в заявлении ГУ МВД по Москве.

Ранее 22 июня Соболь, планирующая баллотироваться в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, заявила о случаях нападений на сборщиков подписей в ее поддержку в Пресненском районе. По ее словам, фекалиями были испорчены подписные листы.

Москва Любовь Соболь

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