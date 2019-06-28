Затяжные дожди принесли в Москву почти две трети июньской нормы осадков

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - 44 мм осадков выпало со второй половины дня среды и до 18:00 пятницы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ, что составляет почти две трети от июньской нормы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и Московской области.

"После периода засухи примерно за двое суток на метеостанции на ВДНХ, по которой ведётся летопись московской погоды, выпало 44 мм дождей при норме 75 мм. Только за последние 12 часов выпали 24 мм, что составляет почти треть от средних многолетних значений", уточнил собеседник агентства.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди продолжатся и в субботу, когда выпадет до 9 мм осадков. С воскресенья небольшие дожди будут идти лишь местами.

В субботу днём ожидается понижение температуры до 11-13 градусов, в воскресенье потеплеет до 19-21 градуса, а в понедельник уже летние 23-25 градусов тепла.