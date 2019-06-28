Поиск

Затяжные дожди принесли в Москву почти две трети июньской нормы осадков

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - 44 мм осадков выпало со второй половины дня среды и до 18:00 пятницы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ, что составляет почти две трети от июньской нормы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и Московской области.

"После периода засухи примерно за двое суток на метеостанции на ВДНХ, по которой ведётся летопись московской погоды, выпало 44 мм дождей при норме 75 мм. Только за последние 12 часов выпали 24 мм, что составляет почти треть от средних многолетних значений", уточнил собеседник агентства.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди продолжатся и в субботу, когда выпадет до 9 мм осадков. С воскресенья небольшие дожди будут идти лишь местами.

В субботу днём ожидается понижение температуры до 11-13 градусов, в воскресенье потеплеет до 19-21 градуса, а в понедельник уже летние 23-25 градусов тепла.

Подтопление дороги к "Шереметьево"

6
Москва

Новости

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году

Движение поездов на станции "Сходня" в Подмосковье восстановят после двух часов дня

Дождь затопил дорогу к аэропорту "Шереметьево"

Дождь затопил дорогу к аэропорту "Шереметьево"

Московские власти объяснили внезапное закрытие Хохловской площади

Московские власти объяснили внезапное закрытие Хохловской площади

Около ста рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана

Около ста рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана

"Отравителя с Хохловки" не взяли на работу в полицию

"Отравителя с Хохловки" не взяли на работу в полицию

Второй арестованный в Москве отравитель оказался лже-полицейским

Задержаны трое мужчин, обливших навозом сборщиков подписей в поддержку Соболь

Оппозиции разрешили провести массовый сбор подписей для выдвижения в Мосгордуму

Оппозиции разрешили провести массовый сбор подписей для выдвижения в Мосгордуму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');