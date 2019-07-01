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В среду в Москве снова похолодает

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.

"После холодных выходных придет тепло: в понедельник и вторник ожидается +22...25 градусов, а по области ожидаем даже до +26. Местами возможен кратковременный дождь. Но уже в среду будет понижение температуры", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

По его словам, в среду ночные температуры будут около +12...14, а днем в диапазоне +18...20 градусов. В четверг и пятницу ночью уже лишь +9...11, а днем +17...19 градусов. При этом осадки возможны в течение всей недели.

"Эта температура ниже нормы на 2-3 градуса. Хотя, в общем, ничего такого необычного, но это, конечно, не жаркое лето", - отметил метеоролог.

Такой невысокий температурный фон ждет Москву и на выходные, а ближайшее заметное изменение погоды предвидится лишь к середине следующей рабочей недели.

"Пока это первые наметки, более точно мы будем прогнозировать в деталях позже", - сказал собеседник агентства.

Москва

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