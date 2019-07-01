В аэропортах Москвы 12 рейсов отменили и 24 задержали

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" задержано 24 рейса и отменены 12, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Согласно информации сервиса, в аэропорту "Шереметьево" на прилет задержано 12 рейсов. В "Домодедове" четыре рейса задержано и девять отменено.

Из данных "Яндекс. Расписания" также следует, что в московском аэропорту "Внуково" с задержкой ожидается прибытие восьми рейсов, три отменено.