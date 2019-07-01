Поиск

В аэропортах Москвы 12 рейсов отменили и 24 задержали

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" задержано 24 рейса и отменены 12, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Согласно информации сервиса, в аэропорту "Шереметьево" на прилет задержано 12 рейсов. В "Домодедове" четыре рейса задержано и девять отменено.

Из данных "Яндекс. Расписания" также следует, что в московском аэропорту "Внуково" с задержкой ожидается прибытие восьми рейсов, три отменено.

Москва Шереметьево Домодедово Внуково

Новости

Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова

Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова

Московский зоопарк начал трансляцию из вольеров больших панд

Московский зоопарк начал трансляцию из вольеров больших панд

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг

В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг

"Ведомости" сообщили о новом коллапсе с багажом в "Шереметьево"

"Ведомости" сообщили о новом коллапсе с багажом в "Шереметьево"

В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму

В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму
Снос московских пятиэтажек

За два года почти 30 тыс. москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');