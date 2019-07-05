Прокуроры сочли нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы из-за жесткого задержания несовершеннолетнего на акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.

Он пояснил "Интерфаксу", что получил ответ Останкинской межрайонной прокуратуры, в которую обращался из-за применения полицейским силы по время задержания подростка. По словам Мельникова, в прокуратуре сообщили, что "в связи с выявленными нарушениями в адрес начальника ОМВД по Алексеевскому району внесено представление об устранении нарушений законодательства об административном производстве, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Также Мельников добавил, что получил ответ на соответствующий запрос и из столичного главка Росгвардии. Там ему сообщили, что материалы проверки действий сотрудников ОМОН в отношении юноши направлены в ГСУ Следственного комитета РФ по Москве для принятия процессуального решения.

Мельников сообщал "Интерфаксу", что он обратился к директору Росгвардии Виктору Золотову из-за задержания на акции в поддержку Голунова подростка, которому впоследствии потребовалась госпитализация. Как сообщил Мельников, лежавшего на полу юношу били руками, пытаясь изъять фотокамеру.

В Росгвардии агентству пояснили, что молодой человек был задержан за нарушение общественного порядка и передан сотрудникам ОМОН по Москве. Там также отметили, что сотрудник Росгвардии обратил внимание на ссадину на лице юноши и на то, что он держался за живот и потому спросил у молодого человека, не требуется ли ему медицинская помощь, но тот от нее отказался.

При этом в Росгвардии начали проверку действий сотрудников ОМОН.