Собянин призвал смотреть на районы Москвы, как на города в городе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости составить планы развития отдельных районов столицы.

В ходе Московского урбанистического форума в пятницу он напомнил, что генеральный план развития города - это "большой, неповоротливый, кондовый документ".

"Но нет ни генерального плана, ни мастер-плана развития районов. Нам эту нишу нужно заполнить, нужно системно посмотреть на развитие московских районов, на каждый район как на отдельный город в городе. Такой новый взгляд на развитие районов по моим ощущениям сегодня чрезвычайно востребован со стороны жителей", - сказал Собянин.

В связи с этим городские власти решили разработать мастер-планы развития московских районов. Развитие районов будет происходить с учетом накопленного опыта и пожелания жителей.

"В 90-е годы произошло новое административное деление Москвы, более приближенное к историческим территориям. Начал происходить процесс идентификации районов. Московский район - это по сути средний или даже большой город России - от 100 до 200 тыс. человек. Очень важна общегородская ткань, общегородская связанность. Очень важно развивать различные сервисы, благоустройство на всей территории города. Мы так и делаем", - заявил Собянин.