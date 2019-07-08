Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму попросили СКР проверить подписи самовыдвиженцев

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и Дмитрий Клочков (самовыдвиженцы от "команды Гудкова") написали заявления в прокуратуру, Следственный комитет России и Мосгоризбирком с просьбой проверить подписи самовыдвиженцев, которые, как они полагают, фактически идут от "Единой России", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе штаба кандидатов.

"Когда мы с командой пришли в избирком, перед нами несколько "спойлеров" тоже сдавали подписи. Чистенькие, аккуратно сложенные - так выглядит свежераспечатанная стопка бумаги. Это первое, что бросилось в глаза, потому что так не могут выглядеть настоящие листы с реальными подписями. Хватит говорить о том, что "самовыдвиженцы" от "Единой России" не собирали подписи - это нужно зафиксировать документально", - написал в фейсбуке Дмитрий Гудков.

Все три кандидата написали заявления (копии есть у "Интерфакса") с просьбой проверить кандидатов в своих округах: Гудков - о журналисте Романе Бабаяне, Соловьев - о Сабине Цветковой, Клочков - о Наталье Починок и Екатерине Игнатовой.

"Я лично видел, как сборщики Сабины Цветковой совершенно ничего не делали на своих точках. Я каждый день был на своих точках вместе со сборщиками, собирал подписи. В большинстве случаев у них в руках были листы, которые абсолютно не соответствовали установленной форме и являются какими-то листками для сбора контактов, там, ФИО, телефон, электронная почта и все. Если кандидат ведет вот такой вот сбор, а потом выливает 6 тысяч ровненьких аккуратненьких подписей в комиссию, это значит, что подписи рисованные, это значит, что это уголовное преступление по 142 статье УК", - сказал "Интерфаксу" Александр Соловьев.

Согласно ч. 2 ст. 142 подделка подписей избирателей наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября.