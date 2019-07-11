Мособлсуд оставил под арестом реутовского активиста "Яблока"

В партии говорят, что следствие до сих пор не представило доказательств его вины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мособлсуд оставил под стражей активиста партии "Яблоко" Евгения Куракина, которого обвиняют в мошенничестве с деньгами ТСЖ, которое он возглавляет. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Алексей Созюмов.



Он заявил, что в зал суда не пустили журналистов, несмотря на аккредитацию. Второго адвоката Куракина, Дмитрия Трунина, удалили из зала за то, что он записывал заседание на телефон. По словам Созюмова, адвокаты имели на это право. В совещательной комнате, где судья должен находиться один перед вынесением решения, были люди, похожие на судебных приставов, добавил адвокат. Защита Куракина будет жаловаться на эти нарушения.

Куракина задержали 7 июня, когда он пришел в прокуратуру подать заявление о защите городского парка. 10 июня суд его арестовал по делу 2012 года. Доказательств его вины следствие до сих пор не предъявило. Ранее его уже арестовывали по этому делу и затем отпустили под залог.

Нынешний арест Куракина в пресс-службе "Яблока" связывают с его планами принять участие в выборах в Реутовский совет депутатов. Также в партии утверждают, что его поместили в камере, где семь коек на 11 арестантов.

10 июля в Реутовский городской суд на заседании по делу Куракина избили и задержали сторонников активиста. Сообщалось, что на них напали люди в масках, уже находившиеся в зале. Пять женщин увезли из суда машины скорой помощи, еще четырех человек задержали. 11 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ничего не знает об этом инциденте и предостерег от скоропалительных выводов о действиях силовиков.