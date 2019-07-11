Песков переадресовал МВД вопросы об избиении людей на суде в Реутове

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ничего не знает о вчерашнем инциденте в суде Реутова на процессе над активистом "Яблока" Евгением Куракиным и потому призывает не делать скоропалительных выводов о действиях сотрудников правоохранительных органов в отношении журналистов. При этом он посоветовал обратиться за разъяснениями в МВД или Росгвардию.

Во время общения с журналистами в четверг Пескову сообщили, что накануне в суде города Реутова случилась потасовка, в ходе которой ОМОН якобы избил людей, которые пришли поддержать журналиста и активиста "Яблока" Евгения Куракина.

"После резонансного дела Ивана Голунова означают ли такие события и действия правоохранительных органов то, что они не сделали никаких выводов и что журналистам, которые пишут о коррупции в России, стоит опасаться за свою жизнь и свободу?" - спросили пресс-секретаря президента.

"Такие обобщающие выводы, что журналистам стоит опасаться и так далее, - я не сторонник таких выводов и не могу с ними согласиться", - сказал Песков.

"Я, к сожалению, ничего не слышал об этом происшествии, о котором вы упомянули, и не располагаю вообще никакой информацией об этом. Думаю, что вам необходимо для прояснения ситуации обратиться в пресс-службы МВД или Росгвардии с тем, чтобы узнать, чем были вызваны действия правоохранителей, насколько они соответствовали законодательству и так далее", - добавил он.

Песков попытался уточнить, о сотрудниках какого конкретно ведомства идет речь, на что ему сообщили, что "ситуация непонятная".

"Это лучшее подтверждение того, что вы не можете и не должны делать каких-то обобщающих выводов, потому что вы говорите о непонятной о ситуации, не понятной даже для вас самих", - подытожил Песков.

Руководитель местного отделения партии "Яблоко" в подмосковном Реутове Куракин второй месяц находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами ТСЖ, которое он возглавлял.

Дело было возбуждено еще в 2012 году, однако до сих пор следствие не смогло представить убедительных доказательств вины Куракина. В пресс-службе "Яблока" при этом заявляли, что арест может быть связан с намерением активиста участвовать выборах в Совет депутатов Реутова.

"Яблоко" просит Генпрокуратуру перенести процесс над Куракиным в московский суд, так как сомневается в беспристрастности городского суда Реутова при рассмотрении дела.