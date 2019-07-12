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Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

По факту возбудили уголовное дело об убийстве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала. По факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Очевидцы падения вытащить женщину не сумели. Ее начали искать, но ни сотрудники Мосводоконала и Мосводостока, ни следователи не смогли ее найти. В СК не исключают, что ее могли убить.

По данным "Московского комсомольца", разыскивают 26-летнюю москвичку Марию Басову, которая пропала во время прогулки в Бирюлевском дендропарке. Там они с мужем и еще тремя парами жарили шашлыки. Муж Басовой с ней поссорился и оставил компанию. Вечером группа покинула парк, Басова шла одна позади и в какой-то момент остальные поняли, что ее рядом нет, пишет издание.

На следующий день она не вышла на связь, а ее родные предположили, что она упала в канализационный коллектор. В минувшие выходные всю канализацию парка обследовали кинологи, но Басовой не нашли. По данным "МК", у пропавшей при себе была банковская карта, но с момента ее исчезновения попыток списать с нее деньги не было.

"Комсомольская правда" приводит другую версию: друзья пропавшей рассказали следователям, что женщина отошла от группы в лес, они услышали ее крик и увидели, что она упала в открытый люк и провалилась в водосток. Они пытались спасти ее сами, затем вызвали МЧС.

Москва Бирюлево МЧС СКР

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