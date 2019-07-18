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В Москве за два дня выпала треть июльской нормы осадков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Треть июльской нормы осадков выпала в Москве за последние двое суток, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области в четверг.

Кратковременные дожди, периодически носившие ливневый характер, дали прирост 31 мм осадков на базовой столичной метеостанции на ВДНХ. Месячная норма для июля составляет 94 мм.

В четверг вечером и в ночь на субботу москвичей также ждут грозы и кратковременные дожди. В пятницу и субботу в Москве днем будет около 20 градусов тепла, в воскресенье - 21-23 градуса.

Синоптики не исключают, что 25-градусное летнее тепло вернётся в Москву в начале следующей недели.

Пока средняя температура в Москве в июле отстает от нормы на 2 градуса, а с начала календарного лета превышает норму на 1,3 градуса.

Москва

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