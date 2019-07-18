Девять станций красной ветки московского метро откроют досрочно

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Девять станций Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше запланированного срока - уже в пятницу, сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг.

"Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут", - написал Собянин в твиттере.

Изначально участок Сокольнической линии "Университет" - "Коммунарка", закрытый для пассажиров с 13 июля, планировалось открыть утром 21 июля, в воскресенье.