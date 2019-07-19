Три человека получили травмы при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Несколько человек получили травмы при эвакуации с борта самолета Москва-Ереван авиакомпании "Северный ветер" в "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"После поступления сигнала о задымлении воздушное судно Boeing 737 "Москва-Ереван" прекратило движение. Пассажиры эвакуированы по надувным трапам. При эвакуации три человека получили ссадины и ушибы", - сказали в главке.

Информация о задымлении не подтвердилась.

Возгорания не обнаружено.

Всего на борту находилось 187 человек.

"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", - сказали в главке.