Задержанный накануне Boeing рейса Анталья - Москва вернется в аэропорт вылета

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing 767 авиакомпании AzurAir, следовавший маршрутом Москва - Анталья, возвращается в аэропорт вылета.

В аэропорту Антальи "Интерфаксу" сообщили, что речь идет о рейсе, который накануне был задержан более чем на 16 часов из-за поломки самолета.

Командир лайнера спустя 10 мин после взлета связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации. Самолет развернулся над Восточным Средиземным морем и возвращается в аэропорт вылета.

Накануне сообщалось, что проблемы возникли у пассажиров рейса AzurAir Анталья - Москва. Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", рейс ZF 8884 должен был вылететь из турецкого аэропорта в 8:50, но был отложен до 22:25.