Роспотребнадзор насчитал 86 отравившихся едой из автоматов Healthy food

Их стало больше не потому, что были новые случаи отравления, а потому что люди поздно обращаются к врачам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Москве всего зарегистрировано 86 случаев отравления едой из вендинговых автоматов Healthy food, установленных в офисах и кафе, сообщило городское управление Роспотребандзора.

У 50 из них диагностировали сальмонеллез. Увеличение количества пострадавших ведомство объяснило тем, что люди поздно обращались к врачам.

Таковы были данные на 15:00 23 июля. О первых случаях кишечной инфекции врачам стало известно 10 июля, СМИ стали сообщать о вспышке инфекции с 16 июля. Госпитализация потребовалась 37 отравившимся. Последние три дня новых случаев госпитализации не было, уточнили в ведомстве. В больницах остаются четверо пострадавших.

Всего пострадали люди в семи административных округах. Инфекцию они получили с продуктами из автоматов Healthy food. Цех в Москве, где эти продукты готовили, опечатан после проверки. Роспотребнадзор изъял около 3 тонн сырья и готовой продукции. В Москве закрыли 48 автоматов Healthy food и два кафе в Москва-Сити, где продавали еду этой компании.

Основатель Healthy food Space Дмитрий Пронин распространил заявление о том, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.