Соболь пришла на допрос в СК

Повестку ей вручили ночью в ОВД Тверского района, куда ее привезли из Мосгоризбиркома

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь, которой отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму, пришла на допрос в московский главк Следственного комитета России на Новокузнецкой улице.

Ее вызвали к следователю по уголовному делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома. Дело возбудили 24 июля. По словам Соболь, в ночь на 25 июля ей позвонил следователь и вызвал на допрос в четверг к 10 часам утра. В четверг она прийти к следователю не смогла, так как в Мосгоризбиркоме в это время рассматривали ее жалобу на отказ в регистрации. Позднее 25 июля ей дали повестку с вызовом на допрос утром в пятницу.

В четверг рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь. Политик оспаривала решение окружной комиссии, которая ей отказала в регистрации, забраковав высокий процент подписей, которые избиратели сдали в поддержку ее выдвижения. Она требовала признать большую часть отбракованных подписей действительными и ставила под сомнение решения экспертов-графологов и других проверяющих.

После отказа рабочей группы Соболь объявила, что продолжит начатую ранее голодовку прямо в здании Мосгоризбиркома. Она отказывалась выйти из учреждения и требовала встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Председатель городской комиссии Валентин Горбунов напомнил Соболь об уголовной ответственности за препятствия в работе избиркома и предупредил, что может пожаловаться на нее в правоохранительные органы. Вечером полицейские вынесли ее из Мосгоризбиркома вместе с диваном. После этого ее задержали.

Соболь ночью доставили в ОВД Тверского района. По ее словам, с нее там пытались взять объяснения по заявлению начальника охраны Мосгоризбиркома. Там ей следователь из СК передал повестку с вызовом на допрос в пятницу. В повестке не было сказано, на каком основании и по какому делу ее вызвали, утверждает политик.

Уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов СК возбудил в связи с тем, что в июле "участники одного из движений" для "оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий" организовали в Москве заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикеты зданий и помещений Мосгоризбиркома. Следствие также считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий". В СК пообещали провести допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция, которая началась в формате встречи независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями. Сначала все собрались в Новопушкинском сквере, затем прошли к мэрии Москвы и к Мосгоризбиркому. У здания комиссии собравшихся разогнала полиция. После этого несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов проходили на Трубной площади, также за них проводят одиночные пикеты у мэрии. 20 июля прошла согласованная акция на проспекте Академика Сахарова. ГУ МВД Москвы предупредил о том, что акция 27 июля у мэрии будет несогласованной.