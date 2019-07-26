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Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В ночь на 27 июля из-за ремонта закроют для проезда автомобилей часть Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

МоскваНа ремонт канала имени Москвы после прорыва в Тушинском ушло больше 200 млн руб.На ремонт канала имени Москвы после прорыва в Тушинском ушло больше 200 млн руб.Читать подробнее

Часть Тушинского тоннеля по направлению в область будет закрыта с 1:30 до 5:00 субботы. В связи с этим автомобилистам рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда.

10 января 2019 года из-за размыва дамбы Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем провалился грунт, и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта - объем примерно 200 самосвалов.

Предполагалось, что навигация на этом участке Канала возобновится в начале июня, однако 21 июня при наполнении его водой вновь обнаружили течь, но уже в другом месте.

Позже руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин сообщил журналистам, что судоходство может быть возобновлено в середине августа.

Затопление Тушинского тоннеля в Москве

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Москва

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