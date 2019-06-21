На Канале им. Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - При наполнении водой участка Канала имени Москвы в районе Тушинского автомобильного тоннеля, где 10 января произошла авария, вновь обнаружена утечка воды.

"20 июня проводились регламентные работы по наполнению Канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

По словам собеседника агентства, в настоящее время устраняются последствия утечки, выясняются ее причины.

В конце мая сообщалось, что навигацию на поврежденном участке канала после восстановительных работ планируется восстановить с 10 июня, однако к этому времени движение судов в районе Тушинского тоннеля так и не началось.

Тогда руководитель Канала имени Москвы Герман Елянюшкин сообщил журналистам, что проектом предусмотрен уровень воды на этом участке канала на отметке 7,3 метра.

"В целях 300-процентной безопасности, в эту навигацию мы заполним участок только до отметки 4,5 метра, а затем в межнавигационный период ещё раз обследуем участок, а со следующего года выйдем на проектные 7,3 метра", - сказал Елянюшкин.

Он уточнил, что на восстановление повреждённого участка были затрачены 211 млн рублей - собственных средств ФГБУ.

10 января 2019 года в результате размыва дамбы канала над Тушинским тоннелем разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге из ее тела было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов.

На участок Канала имени Москвы, где произошла авария в январе, приходится 2,6% от всего объема судопропуска Центральной России. Так, в 2018 году здесь прошло 2,9 тыс. судов, а по всему Московскому бассейну - более 112 тыс. судов. При этом водная магистраль над Волоколамским шоссе используется, в основном, грузовым флотом, который идёт транзитом через Москву с юга на север и наоборот. На этом участке транспортируется около 2 млн тонн грузов в год.